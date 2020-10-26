Берлин, 26 октября 2020, 20:00 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассматривает возможность введения в Германии режима «облегченного карантина» в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 октября издание BILD со ссылкой на неназванные источники.

Ангела Меркель на переговорах
Ангела Меркель на переговорах
Bundeskanzlerin.de

По утверждению издания, новый режим ограничений может быть согласован с руководством земель 28 октября.

«О новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в среду», — сообщает издание.

Предполагается, что образовательные и детские учреждения будут продолжать работать, предприятия торговли получат список ограничений, а работа баров, ресторанов и массовые мероприятия будут запрещены.

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