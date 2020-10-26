Москва, , 15:45 — REGNUM Всплеск мошенничества обычно приходится на кризисные времена, когда в экономике страны наступают не лучшие времена и граждане хотят сэкономить, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

«На горячую линию Судебно-экспертной палаты России в пандемию коронавируса поступало множество обращений от граждан, столкнувшихся с мошенничеством.

Обращались люди, пострадавшие от действий мошенников в сфере трудоустройства, в вопросах выплат социальных пособий, от лжеюристов, от мошенников в области офлайн и онлайн-продаж и банковских карт, жертвы автоподстав.

Это неудивительно: всплеск преступности, мошенничества, как правило, приходится на кризисные времена, когда экономика «проседает», а люди стараются сохранить, приумножить накопления, заработать легких денег, сэкономить на выгодных покупках.

Что же делать, чтобы не попасться на удочку мошенников? Есть несколько универсальных советов, следуя которым можно максимально обезопасить себя от вероятности стать жертвой мошенников.

Не стоит доверять объявлениям, которые обещают что-то дешевле рыночной цены или в обход официальных и законных путей решения вопроса. Доверять можно только официальным сайтам органов власти, банков, компаний и т.д.

Если от вас требуются инвестиции для получения в будущем некой прибыли (например, оплата обучения при трудоустройстве), скорее всего, это обман.

Часто люди попадаются на уловки мошенников, когда те применяют «агрессивный» маркетинг. Жертву ограничивают во времени принятия решения, торопят, говорят, что предложение действительно «только здесь и сейчас».

Самое главное, когда речь идет о деньгах, не спешить с ними расстаться, и с «холодной головой» еще раз перепроверить информацию о магазине, работодателе, лице, которому вы собираетесь сделать перевод или предоставить доступ к своим персональным данным.

Сейчас много информации в сети интернет. Достаточно ее «погуглить», чтобы быть предупрежденным и вооруженным.

Наконец, мошенники нередко в беседе проявляют агрессию, угрозы, стараются обезоружить жертву, чтобы потом подчинить ее волю, могут запугивать силовыми структурами, тюрьмой, уголовной ответственностью.

Именно поэтому в зоне риска — дети, пожилые люди, импульсивные и эмоциональные люди. Если человек попал в подобную ситуацию, главное, не паниковать, а обратиться за советом к юристам или психологам. Они помогут разобраться в ситуации и найти наилучший выход», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан РФ предупредили о новой мошеннической схеме с использованием известных брендов. Мошенники массово регистрируют домены с окончанием — off.

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