Москва, , 14:22 — REGNUM Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме с использованием известных брендов. Мошенники массово регистрируют домены с окончанием — off, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company.

Подробности: Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы Роспотребнадзора

Названия известных брендов мошенники используют для создания вредоносных рассылок. По данным компании, уже зафиксировано появление 192 фальшивых таких доменных имен, например, familiya-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru и т. д.

Это бренды мебельных магазинов и магазинов одежды, ювелирных салонов, сотового ритейла и других. Все домены оформлены через одну российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, связанному с компанией Ispiria из Белиза.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил для жителей России памятку, как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете.

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