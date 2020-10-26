Москва, , 11:49 — REGNUM Успех зависит от внешнего вида человека читают 62% жителей России. Уверены в обратном 34%, приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Развитие сюжета: Успеха в России добиться трудно, считают 73% граждан

При этом согласны с пословицей что «По одежке встречают, по уму провожают» 77% опрошенных, чаще других люди в возрасте 25−44 лет. Не согласны 21%.

По мнению 42% респондентов отмечают, что в настоящее время жители России больше следят за своим внешним видом, чем раньше. 18% думают, что меньше, 34% — так же, как и раньше.

Опрос проведен 16 октября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, успеха в России добиться трудно, считают 73% граждан.

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