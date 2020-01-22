Москва, , 07:53 — REGNUM Больше половины (52%) жителей России связывают жизненный успех с везением и личными связями, такие данные приводят в Институте социологии ФНИСЦ РАН, сообщает 22 января RT.

При этом, отмечается в результатах опроса, названное большинство не верит в то, что успех в жизни обеспечивает упорный труд. Его считают главным фактором 48% респондентов.

Отметим, 63% участников опроса склонны считать, что человек должен иметь только доходы, заработанные честным трудом. Напротив, о возможности определять успех любыми видами доходов сообщили только 37% респондентов.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 22 регионов России.

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