Скопье, , 07:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 23 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2367 образцов было выявлено 518 носителей коронавируса. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались девять пациентов с COVID-19. Ещё 200 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 25 991 случай заражения, 883 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 6861 человека. 18 247 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.

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Глава клиники инфекционных заболеваний в СкопьеМилена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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