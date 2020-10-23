Саратов, , 14:29 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки на семь возросло количество классов, отправленных на карантин по COVID-19. На дистанционном обучении с 23 октября находятся уже 45 классов. Коронавирус подтвержден у 30 школьников и 16 педагогов. Об этом 23 октября информирует минобразования региона.

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Полностью закрыты и переведены на дистанционное обучение три школы — в городе Аркадаке, в селе Кошели Воскресенского района и селе Курилова Вольского района. Общее количество учеников в этих образовательных учреждениях составляет порядка 596 ребят.

Вернуться к традиционной форме образования смогли на сегодняшний день шесть классов и детский сад №100 в Саратове. Закрытыми остаются детсад №13 «Огонек» в селе Комсомольском Краснокутского района и 8 групп в шести других детсадах Саратова, Балаковского, Энгельсского и Ровенского районов. На самоизоляцию отправили 128 дошколят.

Среди техникумов частично закрытыми остаются Новоузенский агротехнологический и Саратовский техникум электроники и машиностроения.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, среди социальных групп в Саратовской области чаще всего подвержены заражению пенсионеры и работающее население. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,8%.

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