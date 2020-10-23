Саратов, , 09:06 — REGNUM Число случаев заражений новой коронавирусной инфекцией без клинических проявлений снижается в Саратовской области. За минувшие сутки из 183 новых носителей инфекции только у девяти человек наблюдается бессимптомная форма течения заболевания. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

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«На 14% увеличилось количество лиц, обследованных как контактировавших с заболевшими. Ежедневно растет показатель тестирования на инфекцию. На 22 октября он составлял 214 на 100 тысяч населения», — отметила глава ведомства. При этом раннее выявление заболевания позволяет ограничить источник инфекции. Среди социальных групп чаще всего подвержены заражению пенсионеры и работающее население. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,8%, добавила главный санитарный врач.

ИА REGNUM напоминает, в саратовские больницы поступят 17 аппаратов для рентгена и четыре компьютерных томографа. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Врачи для больных с минимальным поражением легких и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию назначают томографию, чтобы предупредить осложнения.

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