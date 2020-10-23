Москва, , 12:10 — REGNUM Вечная мерзлота не могла привести к аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин 23 октября в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что всем, кто эксплуатирует подобного рода объекты, необходимо обратить внимание на их техническое состояние. Министр отметил, что в настоящее время проходят внеплановые проверки подобных объектов.

«Многие это связывали с таянием вечной мерзлоты. То, что мы визуально там наблюдали, скорее всего, не связано с вечной мерзлотой. Это еще предстоит доказать», — сказал Кобылкин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что не может назвать «Норникель» социально ответственной компанией.

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