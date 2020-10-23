Москва, , 06:47 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что не может назвать «Норникель» социально ответственной компанией.

Матвиенко подчеркнула, что город Норильск (Красноярский край) «превратился в трущобы».

«Не могу назвать социально ответственной компанию с абсолютно изношенной городской инфраструктурой, сетями, водоканалом, дорогами, жильем. Какая же она социально ответственная?» — цитирует спикера Совфеда «Коммерсантъ».

По её словам, компания могла бы решить в Норильске проблему со школами и детсадами, однако в этом плане ситуация в городе также плачевная:

«С 1996 года ни одной школы. Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений… Боятся из списка «Форбс» вылететь?«

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Совфеде на заседании подвели итоги выездного совещания трёх комитетов в Красноярском крае. В том числе сенаторы в регионе осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) и ознакомились с ходом ликвидации её последствий.

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Экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая 2020 года. На ТЭЦ-3 НТЭК (принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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По подсчётам Росприроднадзора, сумма возмещения вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива топлива, составляет 147,78 млрд рублей. Компания с этой суммой не согласилась, заявив, что ущерб составил 21,4 млрд рублей.

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