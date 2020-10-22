Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Возможности Центра контраварийной подготовки на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге протестировал победитель FIA Motorsport Games — 2019, вице-чемпион Российской серии кольцевых гонок 2020 Клим Гаврилов. Об этом 22 октября сообщают «Известия».

По словам Гаврилова, он давно хотел попасть в этот комплекс, поскольку ему «интересно попробовать себя в чем-то новом». По его мнению, начинающие и опытные автолюбители могут здесь найти для себя что-то новое. Гаврилов отметил, что на автодроме можно потренироваться и отточить свои навыки вождения.

Гендиректор «Игора Драйв» Ян Полек считает основными задачами «Игора Драйв» проведение международных и национальных соревнований. Кроме того, он отметил важность популяризации автоспорта в России.

«Крупные мероприятия, которые будут проходить на «Игора Драйв», привлекут большую аудиторию. Это безусловно даст импульс и развитие региону», — уверен Полек.

Стоит отметить, что на территории комплекса находятся 10 трасс для авто‑ и мотоспорта, а также здесь имеется комплекс спортивных сооружений.

Напомним, в начале октября 2020 года на всесезонном курорте «Игора» прошло ретроралли «10 Озёр 2020»

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