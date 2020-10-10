Лиссабон, , 17:06 — REGNUM В результате автокатастрофы, произошедшей во время ралли в Португалии, погибла испанская гонщица Лаура Сальво. Об этом 10 октября сообщает газета Marca.

Гонщица погибла в результате столкновения на высокой скорости во время прохождения первого отрезка трассы. Спортсменка врезалась в другую машину.

Несмотря на срочную медицинскую помощь, которую Сальво оказали врачи, девушка скончалась.

Напомним, 21-летняя гонщица Лаура Сальво принимала участия в региональных соревнованиях, а также в соревнованиях чемпионата Испании. В связи с трагедией, было принято решение досрочно прекратить гонку.