Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Государственные и национальные вузы не будут проданы частным собственникам. Об этом 22 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия.

Глава государства отметил, что в настоящее время идет работа по изменению структуры вузов. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов написал на своей странице в Facebook, что вузы, реорганизованные в некоммерческие акционерные общества, останутся в государственной собственности.

Министр уточнил, что в этих вузах образование получают 40% от общего контингента студентов. «Приватизация государственных вузов может привести к непоправимому урону целостности системы образования», — считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Нур-Султане прошло четвертое заседание национального совета общественного доверия, в котором принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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