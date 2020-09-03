Ташкент, , 09:53 — REGNUM В Сырдарьинской области Узбекистана организаторы экзаменов натянули на абитуриентов целлофановую пленку, сообщает 3 сентября издание UPL.

В социальных сетях появилось фото с камеры наблюдения на одном из стадионов Сырдарьинской области. На кадре виден стадион, на котором размешены столы с абитуриентами, сдающими экзамен.

Поверх столов и людей натянута прозрачная пленка. На кадре также видно, что пленка лежит на головах абитуриентов и на поверхности столов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы республики. Тестирование проходит на открытых площадках: в парках и стадионах.

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