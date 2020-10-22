Москва, , 14:34 — REGNUM Уголовное преследование в отношении гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который являлся участником террористического подполья на Северном Кавказе и был в 2019 году застрелен в Берлине, прекратил СК России. Об этом 22 октября сообщается в приводимом РИА Новости ответе ведомства на соответствующий запрос.

«Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью», — говорится в ответе СК РФ.

Также известно, что в данном налете участвовало свыше 300 боевиков и в результате него было убито около 100 военных, милиционеров и гражданских, и много ранено.

Кроме того, уточняется, что уголовное дело в отношении Хангошвили велось сразу по четырем статьям УК РФ: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МВД РФ сообщили, что в России с начала 2020 года наблюдается рост количества преступлений террористического характера.

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