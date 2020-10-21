Москва, , 16:46 — REGNUM В России с начала 2020 года наблюдается рост количества преступлений террористического характера, сообщает 21 октября пресс-служба МВД РФ.

К такому выводу правоохранительное ведомство пришло на основании сравнения статистических данных с аналогичным периодом предыдущего года.

Число террористических преступлений увеличилось более чем на треть.

Уточняется, что с января по сентябрь 2020 года в России было зарегистрировано 1851 преступление террористического характера, что на 33,9% больше, чем в 2019 году, а также 651 преступление экстремистской направленности, то есть на 43,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, только в октябре 2020 года было нейтрализовано несколько террористических групп в различных регионах России. Только в Волгограде готовилось сразу несколько террористических актов.

Большинство таких групп управляется зарубежными террористическими организациями.

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