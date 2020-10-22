Будапешт, , 13:34 — REGNUM Возможность покупки вакцины от коронавирусной инфекции российского или китайского производства готовы рассмотреть власти Венгрии. Об этом 22 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйаша.

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Как отметил Гуайш, венгерское правительство дало поручение специалистам в медицинской сфере провести изучение эффективности вакцин от SARS-CoV-2, которые были созданы в России и Китае.

При этом также известно, что у Венгрии есть обязательства по покупке вакцины, в настоящее время разрабатываемой в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний.

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