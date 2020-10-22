Москва, , 05:35 — REGNUM Работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

По его словам, эти организации наращивают свои производственные мощности. В пресс-службе РФПИ уточнили, что в их число вошли «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр им. Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, производство третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Чумакова, может быть запущено в промышленном масштабе до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство третьей вакцины от SARS-CoV-2 в России начнется до конца года