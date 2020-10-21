Москва, , 15:11 — REGNUM Сотрудники силовых структур задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Пойманы уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев и Загир Якубов 1975 и 1977 годов рождения, сообщили ИА REGNUM 21 октября в центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные доставлены в орган предварительного следствия. Им инкриминируется бандитизм, участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным силовиков, в августе 1999 года Майлубаев и Якубов в составе банды Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. В результате этого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. Также был нанесен значительный ущерб экономике республики.

В сентябре в Следственном комитете России сообщили, что более 80 участников нападения 21-летней давности на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана уже получили от трех до 15 лет лишения свободы. В настоящее время к ответственности привлекаются еще двое членов банды, 28 человек объявлены в розыск. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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