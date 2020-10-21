Новосибирск, , 04:29 — REGNUM В Новосибирской области службу «112» усилили дополнительными медицинскими работниками. Они будут консультировать новосибирцев по вопросам противодействия короновирусу. Служба интегрирована с колл-центром муниципальной аптечной сети. Звонки, которые касаются наличия тех или иных медицинских препаратов будут перенаправляться в колл-центр. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«Сегодня есть несколько схем оказания медицинской помощи, мы будем в режиме онлайн анализировать наличие тех или иных препаратов в аптечной сети, исходя из этого оперативно корректировать возможные схемы лечения в первичном звене. К этой работе уже привлечён главный пульмонолог Новосибирской области», — уточнил министр.

Ранее правительство Новосибирской области сообщило, что в муниципальной аптечной сети сформирован полуторамесячный запас необходимых лекарств и попросило новосибирцев не создавать ажиотажа вокруг антивирусных препаратов.