Новосибирск, , 09:26 — REGNUM В новосибирской муниципальной аптечной сети сформирован полуторамесячный запас антибиотиков и антивирусных препаратов. Об этом сообщило правительство региона.

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По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора Елены Хрусталевой, ежедневный мониторинг показывает, что лекарственные препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за ажиотажного спроса они очень быстро раскупаются.

«Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приёму таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый приём препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным», — подчеркнула Хрусталева.

По данным начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, в «Новосибирской аптечной сети» запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков рассчитан на полтора месяца. Производителю основных противовирусных препаратов направлено письмо, и аптечная сеть рассчитывает в ближайшее время получить запас препаратов, соответствующий потребности.

В «Новосибоблфарм» по региональной льготе на складах имеются трёхмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска — 2,5-месячный запас. По федеральной льготе — запас на 3,5 месяца.