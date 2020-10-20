Тирана, , 20:08 — REGNUM Во вторник, 20 октября, в результате обследования 1407 образцов в Албании был выявлен ещё 301 случай заражения коронавирусом. Это стало очередным антирекордом для этой страны. 58 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 17 651 случай заражения коронавирусом. 10 225 человек уже излечились от COVID-19. 458 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 6 968 человек. На стационарном лечении находятся 255 пациентов, 22 из них проходят интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

Ряд источников СМИ отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

За последнюю неделю ситуация в стране резко ухудшилась — число ежедневно выявляемых носителей увеличилось с 200 до 300 и продолжает расти.

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