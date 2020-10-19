Тирана, , 22:30 — REGNUM В понедельник, 19 октября, в результате обследования 1413 образцов в Албании было выявлено ещё 295 случаев заражения коронавирусом. Это стало очередным антирекордом для этой страны. 96 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 17 350 случаев заражения коронавирусом. 10 167 человек уже излечились от COVID-19. 454 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 6729 человек. На стационарном лечении находятся 259 пациентов, 22 из них проходят интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

Ряд источников СМИ отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

За последнюю неделю ситуация в стране резко ухудшилась — число ежедневно выявляемых носителей увеличилось со 150 до 250 и продолжает расти.

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