Москва, , 10:31 — REGNUM Вывести Россию на уровень мировых лидеров по качеству общего образование планируется к 2030 году. Ранее национальным проектом «Образование» достичь этой цели российские власти намеревались на шесть лет раньше — в конце 2024 года. Об этом 20 октября порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Он пояснил, что в новом версии проекта «Образование» сроки сдвинуты с 2024 года на 2030 год, в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Когда нацпроекты формировались, у нас не было тех событий, которые мы сейчас наблюдаем», — пояснил в беседе с ТАСС Музаев.

Он напомнил, что в условиях пандемии учебный процесс идёт уже почти год: процесс либо прерывается или переходит в дистанционный формат.

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«Качественно на школу это не повлияет, но, чтобы не создавать напряжение среди учителей и родителей, в том числе мы рассматриваем вопрос о том, чтобы сдвинуть эти показатели и сделать более мягкий переход, — подчеркнул глава Рособрнадзора. — Мы говорим про 2030 год, но на самом деле надеемся выйти на хорошие результаты в 2024 году».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент РФ Владимир Путин заявил, что система образования является одним из важнейших конкурентных преимуществ России. Глава государства поставил задачу вывести страну «в число мировых лидеров по качеству общего развития, по объёмам научных исследований и разработок».

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