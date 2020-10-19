Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:19 — REGNUM Сбежавший из больницы заразившийся коронавирусом 41-летний житель Свердловской области был найден мёртвым. Об этом пишут СМИ.

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Информацию журналистам подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Также об этом заявили и представители СКР. По их словам, тело нашли в лесу возле Нижнего Тагила. Следов криминала нет.

Гражданин сбежал из больницы в июле. Правоохранительные органы и добровольцы начали его поиски, но отыскать пропавшего живым не удалось.