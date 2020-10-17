Москва, , 15:11 — REGNUM Большая часть из новых выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией вернулась в Россию с отдыха. Об этом заявил журналистам главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

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«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — заявил он.

Также Хаитов уточнил, что такая ситуация была неизбежной, так как в местах массового отдыха как правило огромные скопления людей на пляжах, в ресторанах и многие из них, по мнению эксперта, не соблюдают или неправильно соблюдают условия режима карантинной безопасности.

«Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса», — сказал аллерголог-иммунолог.

В то же время он отметил, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции будет ясна в лучшем случае через полгода, а до того, так как нет специфического лекарства, останавливающего репликацию нового вируса, нужно строго соблюдать карантинные меры.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — заключил Хаитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главными разносчиками коронавируса в России являются офисные работники.