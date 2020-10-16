Лондон, , 23:31 — REGNUM Власти Лондона не стали закрывать общеобразовательные школы и предприятия, несмотря на серьезное ужесточение «коронавирусных» ограничений, 16 октября сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

В ночь с 16 на 17 октября столица Великобритании и графство Эссекс переходят на «высокий» уровень опасности по COVID-19. Однак школы продолжат работать, как и большинство предприятий.

Тем не менее, для жителей Лондона и Эссекса вводится ограничение выезда за пределы региона, запрещаются собрания на улице и в помещениях, закрываются пабы и рестораны.

Читайте также: Мэр Манчестера выступил против ужесточения ограничений