Манчестер, Великобритания, 16 октября 2020, 23:13 — REGNUM Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что не желает вводить локальную изоляцию, которая угрожает разрушить экономику города, 16 октября передает BBC.
В настоящий момент британское правительство ведет переговоры о введении в регионе «очень высокого» уровня угрозы COVID-19, что подразумевает серьезные ограничения для бизнеса и граждан.
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