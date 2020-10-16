Манчестер, Великобритания, , 23:13 — REGNUM Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что не желает вводить локальную изоляцию, которая угрожает разрушить экономику города, 16 октября передает BBC.

«Люди готовы пожертвовать работой и бизнесом здесь, чтобы попытаться спастись в другом месте. Север устал от того, что его унижают» , — заявил Бернхэм.

В настоящий момент британское правительство ведет переговоры о введении в регионе «очень высокого» уровня угрозы COVID-19, что подразумевает серьезные ограничения для бизнеса и граждан.

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