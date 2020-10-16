Париж, , 11:15 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло призвала смягчить комендантский час, введенный в крупных городах страны из-за распространения SARS-CoV-2, и оставить открытыми после 21:00 театры и кинотеатры.

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В своем интервью журналу Le Parisien министр представила себя как «посредника между миром культуры и правительством».

Она заявила, что «различные деятели культуры, театра, кино и музыки, с которыми я поддерживаю контакт со среды, очень просят смягчить комендантский час».

Напомним, 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 6:00 в городах с наибольшим количеством зараженных SARS-CoV-2.

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