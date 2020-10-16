Иерусалим, , 23:00 — REGNUM С 18 октября Израиль снимет часть ограничений, ранее повторно введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, 16 октября сообщает агентство Associated Press.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что большая часть ограничений продолжит действовать, однако в стране будут открыты ясли и детские сады.

Кроме того, будет разрешена работа предприятий, не связанных с обслуживанием клиентов, а также откроются для прогулок национальные парки и пляжи.

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