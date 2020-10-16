Париж, , 22:43 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 33 247 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 122 пациента. Об этом в пятницу, 16 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 086 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 834 тыс. Ранее, 15 октября, во Франции было зафиксировано более 30 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 16 октября министр культуры ФранцииРозлин Башлопризвала смягчить комендантский час, введенный в крупных городах страны из-за распространения SARS-CoV-2, и оставить открытыми после 21:00 театры и кинотеатры.

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