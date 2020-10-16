Аддис-Абеба, , 22:44 — REGNUM Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний (Africa CDC) на 16 октября, жертвами COVID-19 стали 39 422 жителя континента.

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Число случаев коронавирусной инфекции в Африке к настоящему моменту достигло 1 614 653, однако 1 332 450 пациентов уже прошли лечение и считаются выздоровевшими.

Наиболее пострадавшими странами от COVID-19 в Африке являются ЮАР (698 184 случаев и 18 309 смертей от заболевания), Марокко (163 650 случаев и 2 772 смертей) и Египет (105 033 случаев и 6 088 смертей).

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