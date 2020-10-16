Женева, Швейцария, , 20:43 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 383 588 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 38 789 204. Такие данные приводит 16 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6007 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 089 047.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 336 515 новых случая заражения коронавирусом и 5297 скончавшихся пациентах за сутки.