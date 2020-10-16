Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM На Среднем Урале прошли тестирование на вирус SARS-CoV-2 уже 1 706 848 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По информации на 16 октября, за минувшие сутки в регионе провели 21 827 тестов на коронавирус, удалось обследовать 20 396 человек. Для сравнения: 15 октября было обследовано 16 397 человек.

Всего в Свердловской области провели уже 1 808 814 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 193 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале усилили контроль за мерами против COVID-19 в школах