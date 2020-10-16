Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM С начала текущего года спецслужбами Казахстана было предотвращено пять террористических актов. Об этом 16 октября сообщает Комитет национальной безопасности республики.

«С начала текущего года в Казахстане предотвращено пять терактов», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Также в нем указывается, что за причастность к указанным терактам было задержано десять человек, в число которых не входят граждане других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Казахстан, где намечено подписание договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя государствами.

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