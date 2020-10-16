Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Глава Минобороны России Сергей Шойгу 16 октября прилетел с официальным визитом в Казахстан, где намечено подписание договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя государствами.

«В ходе официального визита предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности, состояния и перспектив военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, указывается, что стороны также планируют провести обсуждения хода реализации программы стратегического партнерства между Россией и Казахстаном на 2019−2021 годы

Помимо этого, уточняется, что в ходе визита Шойгу в республику намечено «подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане верхняя палата парламента 15 октября ратифицировала протокол к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) о новых нормативах распределения между странами сумм ввозных таможенных пошлин.