Волгоград, , 13:48 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с коронавирусом зарегистрировано 16 октября в Волгоградской области. Пациенты скончались в районных больницах, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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59-летняя жительница Новониколаевского района была госпитализирована в инфекционное отделение Урюпинской ЦРБ. 63-летний мужчина из Светлоярского района проходил лечение в городской клинической больницы № 3 Волжского, куда был доставлен в тяжёлом состоянии. Оба пациента страдали заболеваниями эндокринной системы.

В волгоградских больницах на 16 октября на лечении с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находится 2181 человек, в том числе 437 детей.