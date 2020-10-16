Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 16 октября, открыли четвёртый COVID-госпиталь. Городская больница № 6 готова принять первых пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением на коронавирус. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Мы перепрофилировали круглосуточный стационар терапевтического и неврологического отделений в отделение, функционирующее в режиме инфекционного стационара, на первом этапе на 75 коек. <…> В отделении созданы палаты интенсивной терапии для приема тяжелых больных. Для обеспечения лечения пациентов в провизорных отделениях больницам выделены бюджетные средства в объеме 24,6 млн рублей на закупку 230 концентраторов кислорода», — написал глава администрации в Instagram.

По словам Логвиненко, в ближайшее время городские поликлиники получат транспорт для работы на вызовах участковых врачей и кабинетов неотложной помощи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону весной 2020 года было развёрнуто два госпиталя для пациентов с коронавирусом — на базе центральной городской больницы № 1 имени Семашко и горбольницы № 20. С 7 октября заболевших COVID-19 принимает стационар на 400 коек на базе областной клинической больницы № 1.

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