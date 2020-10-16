Москва, , 13:07 — REGNUM На сегодняшний день пандемия коронавируса распространяется очень сильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой [по коронавирусу], мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи регионы принимают «весьма энергичные меры», чтобы принудить граждан соблюдать санитарные требования, которые длительное время до этого не соблюдались.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что, несмотря на негативную динамику, ситуация с коронавирусом в России находится под контролем.