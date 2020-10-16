Богданович, Свердловская область, 16 октября 2020, 11:27 — REGNUM Богдановичская центральная районная больница (Свердловская область) выделит 50 коек для больных COVID-19. Соответствующий приказ издали в минздраве региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»
50 мест для пациентов с COVID-19 должны быть сформированы в течение ближайших двух дней. Приказ подписан главой областного минздрава Андреем Карловым.
Таким образом, в регионе перепрофилировали под больных COVID-19 уже 7401 койку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургский хоспис вновь перевели в режим «коронавирусного» госпиталя. Пациентов хосписа передадут другим медучреждениям.
Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь отдали хоспис под лечение больных COVID-19