Казань, 16 октября 2020, 09:00 — REGNUM От коронавирусной инфекции скончались еще два жителя Татарии. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Первая погибшая, 67-летняя жительница Казани, была госпитализирована в клинику с внебольничной пневмонией. Женщина имела несколько хронических заболеваний, осложнявших лечение. Наличие коронавирусной инфекции подтвердили в результате лабораторного исследования.
77-летний мужчина проживал в Набережных Челнах и был доставлен в больницу с внебольничной вирусной пневмонией. Причину смерти пациента установили в результате патологоанатомической экспертизы.
Всего по состоянию на 16 октября от COVID-19 числятся погибшими 94 человека.
ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 15 октября заражены коронавирусом были 7692 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 38 пациентов. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6579 человек, за сутки — 95 пациентов.
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