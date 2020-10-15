Казань, , 12:35 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 15 октября заражены коронавирусом 7 692 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 38 пациентов. Накануне сообщалось о 36 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 579 человек, за сутки — 95 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 92 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Восьмерых заболевших за последние сутки госпитализировали, 30 человек лечатся на дому. Самое большое количество пациентов в возрасте от 30 до 50 лет — 17 человек, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 23 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии работодателей просят неукоснительно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса в организациях. На 14 октября в республике зарегистрировано 127 очагов инфекции в трудовых коллективах. В 83-х из них выявлены нарушения, которые могли способствовать распространению инфекции.

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