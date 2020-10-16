Москва, , 03:31 — REGNUM Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил губернаторам регионов подготовить заявки на вакцину от коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Минвостокразвития.

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Полпред обратил внимание, что в Забайкалье ежесуточный прирост выявления новых случаев заражения коронавирусом составляет 2,3%, в Амурской области — 2%, в Еврейской АО — 2,2%. Среднероссийский показатели прироста новых носителей коронавируса составляют 1 — 1,1%.

«Это очень большие темпы прироста. Мы уже накопили определенный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Всё, что касается санитарных расстояний, что касается масок и других мер, и далее должно соблюдаться», — сказал Трутнев.

Подготовить заявки на вакцину от коронавируса Трутнев поручил аппарату полпредства совместно с губернаторами регионов Дальнего Востока.

«Мы должны понимать, в какой мере сейчас субъекты готовы к проведению вакцинации, помочь им организовать работу по обеспечению безопасности граждан», — подчеркнул полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента России Владимира Путина о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса российского производства, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане поделились комментариями 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.