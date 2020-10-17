Скопье, , 00:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 16 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2306 образцов было выявлено 438 носителей коронавируса. Ещё 191 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 22 607 случаев заражения, 821 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались шесть пациентов. Лечение проходят 4837 человек. 16 947 пациентов уже выздоровели.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше двух тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке десять человек и выше.

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