Скопье, , 02:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 15 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2445 образцов было выявлено 535 носителей коронавируса. Этот показатель стал уже шестым антирекордом для страны за полторы недели — всего за день число заражений подскочило с 445 до 535 при одинаковом числе тестов. Ещё 168 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 22 170 случаев заражения, 815 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались шесть пациентов. Лечение проходят 4597 человек. 16 758 пациентов уже выздоровели.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке десять человек и выше.

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