Скопье, , 14:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 10 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2464 образцов было выявлено 393 носителя коронавируса. Уже четвертый день подряд это самый высокий показатель в стране за всю историю наблюдений, однако стоит отметить, что рост выявленных случаев сопровождался ростом числа проводимых тестов. Ещё 90 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 20 555 случаев заражения, 785 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Лечение проходит 3671 человек. 16 099 пациентов уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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