Архангельск, , 17:27 — REGNUM В администрации Архангельска сегодня было объявлено о том, что из-за большого количества заболевших COVID-19 на карантин закрыли департамент ЖКХ.

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Сообщить число заболевших сотрудников департамента без официального запроса в мэрии отказались.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области выявили 197 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре.