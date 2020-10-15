Архангельск, , 13:57 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 197 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, в Архангельске за сутки было выявлено 95 случаев, в Котласском районе — 45, 15 — в Коряжме, 11 — в Северодвинске. Инфекцию подтвердили также у жителей Новодвинска, Мирного, Вельского, Приморского и других районов области.

Всего в регионе на лечении с COVID-19 находится 4291 человек.