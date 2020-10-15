Варшава, , 15:48 — REGNUM Национальный фонд здравоохранения Польши рекомендует сократить до необходимого минимума или вовсе ограничить предоставление плановых услуг, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса. Об этом 15 октября сообщает Polskie Radio 24.

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Рекомендации в основном касаются плановых медицинских осмотров. Также диагностических, терапевтических и хирургических процедур.

В частности, эндопротезирования суставов, основных процедур коррекции позвоночника, сосудистых процедур на брюшной и грудной аорте, коронарного шунтирования, внутричерепных процедур, крупных хирургических вмешательств на грудной клетке, нефрэктомии и гистерэктомии. Исключения могут возникать лишь в тех случаях, если отсутствие указанных процедур могут повлечь смерть или серьезный ущерб здоровью.

В ограничение не должны входить плановая диагностика и лечение опухолевых заболеваний. В Национальном фонде здоровья напомнили, что в каждом случае переноса даты оказания услуги необходимо индивидуально оценивать и учитывать условия и риски, связанные со здоровьем пациента, а также вероятность его ухудшения и его возможные последствия.