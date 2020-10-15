Саратов, , 14:48 — REGNUM В течение нескольких дней в Саратове заработает новая диагностическая лаборатория по выявлению заражений коронавирусной инфекцией. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов.

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Лабораторию развернут на территории первой клинической больницы Саратова в ближайшие дни. Ее сотрудники будут выполнять порядка 200 исследований в сутки. Еще на 500 исследований в сутки увеличится мощность тестирований в Перинатальном центре. В настоящее время объем исследований в регионе на 100 тыс. населения превышает показатель, рекомендованный федеральным центром, подчеркнул представитель минздрава.

Кроме этого, Станислав Шувалов отметил, что в стационаре 12-ой городской клинической больницы дополнительно подготовлены 150 коек для размещения пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре в Энгельсе открыли лабораторию по выявлению новых случаев заражения SARS-CoV-2, где проводят около 200 ПЦР-исследований на коронавирус в сутки.

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